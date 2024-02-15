«Если «Мерседес» позвонит Алонсо, тот придёт». Эксперт — о выборе сменщика Хэмилтона

Бывший пилот Формулы-1 и эксперт Кристиан Даннер заявил, что Фернандо Алонсо не откажет «Мерседесу», если немецкая команда предложит испанскому гонщику место в своём составе.

«Очевидно, Тото пока делает ставку на Расселла, но Джорджу сперва нужно доказать, что он готов быть лидером.

Меня удивило решение Хэмилтона перейти в «Феррари». У Фернандо Алонсо, Себастьяна Феттеля не получилось добиться там успеха. Только Кими Райкконен выиграл титул в 2007 году, и то благодаря большому везению. Льюис рискует получить пятно на свою карьеру.

Если «Мерседес» позвонит Фернандо Алонсо, тот придёт. У Мика Шумахера нет шансов, только если Тото Фольфу понадобится второй номер. Но в «Мерседесе» всегда выступали топ-гонщики, если не считать Валттери Боттаса.

Нас ждёт захватывающий сезон. Ни в «Феррари», ни в «Мерседесе» никто не будет оглядываться на напарников. Джордж Расселл перестанет уступать Хэмилтону. А ещё Ники Лауда говорил, что Льюис любит, чтобы к нему относились по-особенному. В 2016-м Хэмилтон проиграл психологическое противостояние с Нико Росбергом», – приводит слова Даннера издание express.de.