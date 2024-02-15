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В Сеть попали официальные фотографии нового болида «Ред Булл»

В Сеть попали официальные фотографии нового болида «Ред Булл»
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Сегодня, 15 февраля, примерно в 22:30 по московскому времени состоится презентация нового болида «Ред Булл». Однако уже появилась фотография созданной Эдрианом Ньюи машины, которая получит индекс RB20. Фото опубликовано аккаунтом RBR Daily в социальной сети X (ранее Twitter).

Red Bull RB20

Red Bull RB20

Фото: RBR Daily

По итогам прошлого сезона команда «Ред Булл» выиграла зачет Кубка конструкторов, выиграв 21 Гран-при из 22 и заработав 860 очков. «Ред Булл» более чем на 400 очков опередил занявший второе место в командном зачёте «Мерседес». Её пилот Макс Ферстаппен выиграл чемпионат в личном зачёте. Напарником нидерландца в 2024-м, как и в прошлом году, будет мексиканец Серхио Перес.

Сезон-2024 Формулы-1 стартует 2 марта на Ближнем Востоке. Сперва, 2 марта пройдёт гонка Гран-при Бахрейна, а через неделю – Гран-при Саудовской Аравии.

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