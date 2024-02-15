«Феррари» выложила проморолик с пит-стопом. На нём механики завозились с одним из колёс

Команда «Феррари» опубликовала в своём официальном аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter) проморолик, в котором запечатлён пит-стоп болида SF-24.

На видео видно, как один из механиков, менявших левое переднее колесо, чуть замешкался, прибавив к времени пит-стопа несколько десятых секунды.

Напомним, в Кубке конструкторов сезона-2023 итальянская команда «Феррари» заняла третье место. Первое место заняла австрийская команда «Ред Булл», а второе место занял «Мерседес».

Состав пилотов «Феррари» на сезон-2024 остаётся без изменений. А уже в 2025-м за гоночный коллектив из Маранелло будут выступать монегаск Шарль Леклер и британец Льюис Химилтон, который сейчас выступает за «Мерседес». Испанец Карлос Сайнс покинет команду.