Хорнер прокомментировал слухи о конфликте с Йосом Ферстаппеном, Марко и боссами «Ред Булл»

Во время презентации машины RB20 руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер опроверг слухи о том, что у него плохие отношения с отцом Макса Ферстаппена Йосом, с советником «Ред Булл» по автоспорту Хельмутом Марко и с боссами концерна «Ред Булл».

«Это совсем не так. Я был с Йосом и Максом в Сильверстоуне пару дней назад. Макс сильно сконцентрирован на своей работе. Он очень поддерживает меня, и я с нетерпением жду предстоящего сезона с ним.

Хельмут? Всегда ходят слухи, но мы вместе как одна команда, так всегда было, и именно так мы продолжим действовать. С руководством компании мы тоже как одна команда, одна группа. Поддержка со стороны акционеров была феноменальна, без неё мы бы тут не оказались. Так что это всё некорректная информация», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

«Чемпионат» ведёт лайв-трансляцию презентации «Ред Булл», в которой можно следить за всеми подробностями мероприятия.