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Ферстаппен: увидел чертежи в Абу-Даби и подумал — вау, есть большие изменения

Ферстаппен: увидел чертежи в Абу-Даби и подумал — вау, есть большие изменения
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На презентации машины RB20, на которой он будет выступать в сезоне-2024 Формулы-1, трёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен заявил, что он доволен направлением, которое технический штаб австрийской команды выбрал при разработке нового болида.

«Я доволен направлением, которое они выбрали. Я увидел чертежи в Абу-Даби на последней гонке и подумал — вау, там есть большие изменения. Они не были консервативны, скажем так. Амбициозный подход — это то, что мне нравится в нашей команде.

У нас была отличная техника, но они использовали шанс быть инновационными, выложиться по полной в попытке сделать ещё лучше. Риск? Думаю, это контролируемая агрессивность. Конечно, только время покажет, оправдано ли это. Но все внутри команды довольны тем, чего добились в аэродинамической трубе. Однако ты не можешь контролировать того, что делают другие», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.

«Чемпионат» ведёт лайв-трансляцию презентации «Ред Булл», в которой можно следить за всеми подробностями мероприятия.

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