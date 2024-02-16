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Хорнер ответил, почему решил посетить презентацию «Ред Булл», несмотря на скандал

Хорнер ответил, почему решил посетить презентацию «Ред Булл», несмотря на скандал
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил, почему, несмотря на скандал, решил посетить сегодняшнюю презентацию новой машины RB20.

«Я полностью отрицаю обвинения, которые были выдвинуты против меня. Конечно, я буду участвовать в процессе расследования, которое, как я надеюсь, завершится в скором будущем. Почему я решил прийти на презентацию? Я опроверг все обвинения. Для меня это обычный рабочий процесс. Я уверен в этом. Если бы не был уверен, меня бы здесь не было», — приводит слова Хорнера Sky Sport.

Сейчас идёт расследование в отношении Кристиана Хорнера, его обвиняют в контролирующем поведении.

«Чемпионат» провёл лайв-трансляцию презентации «Ред Булл», в которой можно было следить за всеми подробностями мероприятия.

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