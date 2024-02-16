Хорнер ответил, почему решил посетить презентацию «Ред Булл», несмотря на скандал

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил, почему, несмотря на скандал, решил посетить сегодняшнюю презентацию новой машины RB20.

«Я полностью отрицаю обвинения, которые были выдвинуты против меня. Конечно, я буду участвовать в процессе расследования, которое, как я надеюсь, завершится в скором будущем. Почему я решил прийти на презентацию? Я опроверг все обвинения. Для меня это обычный рабочий процесс. Я уверен в этом. Если бы не был уверен, меня бы здесь не было», — приводит слова Хорнера Sky Sport.

Сейчас идёт расследование в отношении Кристиана Хорнера, его обвиняют в контролирующем поведении.

«Чемпионат» провёл лайв-трансляцию презентации «Ред Булл», в которой можно было следить за всеми подробностями мероприятия.