Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Игрушечная модель новой Lamborghini стоит дороже $ 20 тыс. Её создание требует 400 часов

Игрушечная модель новой Lamborghini стоит дороже $ 20 тыс. Её создание требует 400 часов
Модель Lamborghini Revuelto от Amalgam
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Amalgam объявила о пополнении своей коллекции моделей двумя автомобилями Lamborghini — Countach LP400 и новейший Revuelto. Причём стоимость последней может достигать $ 23,5 тыс.

Обе модели выполнены в масштабе 1:8, а при их создании использовались тысячи лицензированных Lamborghini деталей, которые являются точными копиями компонентов реальных автомобилей. Модели Lamborghini собираются вручную, а на создание каждой из них уходит более 400 часов.

Модель Lamborghini Revuelto от Amalgam

Модель Lamborghini Revuelto от Amalgam

Фото: Amalgam

Приобрести модель Lamborghini Countach LP400 можно уже сейчас по цене в $ 18,7 тыс. Модели Revuelto ещё не готовы, но на них можно оставить предзаказ. Базовая модель обойдётся покупателю в $ 16,4 тыс., а Revuelto по индивидуальному заказу будет стоить уже $ 23,5 тыс.

Напомним, в декабре Amalgam представили модель Ferrari 296 GT3 стоимостью в $ 17 тыс. Это, к слову, не самые дорогие модели Amalgam. Например, модель машины «Ред Булл», на которой Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов 2022 года, в масштабе 1:4 стоит $ 38,4 тыс.

Материалы по теме
Видео
Из Lego построили Ferrari 296 GTS в натуральную величину. Она тяжелее настоящего спорткара
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android