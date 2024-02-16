Игрушечная модель новой Lamborghini стоит дороже $ 20 тыс. Её создание требует 400 часов

Компания Amalgam объявила о пополнении своей коллекции моделей двумя автомобилями Lamborghini — Countach LP400 и новейший Revuelto. Причём стоимость последней может достигать $ 23,5 тыс.

Обе модели выполнены в масштабе 1:8, а при их создании использовались тысячи лицензированных Lamborghini деталей, которые являются точными копиями компонентов реальных автомобилей. Модели Lamborghini собираются вручную, а на создание каждой из них уходит более 400 часов.

Модель Lamborghini Revuelto от Amalgam Фото: Amalgam

Приобрести модель Lamborghini Countach LP400 можно уже сейчас по цене в $ 18,7 тыс. Модели Revuelto ещё не готовы, но на них можно оставить предзаказ. Базовая модель обойдётся покупателю в $ 16,4 тыс., а Revuelto по индивидуальному заказу будет стоить уже $ 23,5 тыс.

Напомним, в декабре Amalgam представили модель Ferrari 296 GT3 стоимостью в $ 17 тыс. Это, к слову, не самые дорогие модели Amalgam. Например, модель машины «Ред Булл», на которой Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов 2022 года, в масштабе 1:4 стоит $ 38,4 тыс.