В США не пустили Bentley и Porsche из-за санкционных китайских деталей

Власти США задержали на границе тысячи автомобилей, среди которых машины Audi, Porsche и Bentley, из-за найденных в них санкционных компонентов китайского производства, сообщает Financial Times.

Проблема касается электронного компонента блока управления, который был изготовлен на территории Синьцзян-Уйгурского автономного районе Китая. Дело в том, что в США в рамках закона о противодействии принудительному труду уйгуров действует запрет на ввоз товаров из этого региона. Произведённый в Синьцзян-Уйгурском автономном районе товар может быть доставлен в США лишь в том случае, если доказано, что при его создании не использовался принудительный труд.

Отмечается, что проблема с задержанными автомобилями будет решена, когда в них заменят компоненты. Сколько на это уйдёт времени, не сообщается. В VW Group, которой принадлежат Audi, Porsche и Bentley Motors, проводит внутреннее расследование произошедшего.