К «Мерседесу» могут возникнуть вопросы из-за переднего крыла W15

Команды-соперники, возможно, захотят обсудить «спорный» дизайн переднего крыла машины «Мерседес» W15. Возможна подача запроса в Международную автомобильную федерацию по поводу соответствия этой детали техническому регламенту Формулы-1. Об этом сообщает издание PlanetF1.

Суть возможных претензий соперников в том, что верхняя четвёртая плоскость переднего антикрыла ближе к центру сужается и практически пропадает. Возможно, по правилам эта тонкая полоска не может считаться частью четвёртой плоскости, а значит, она не присоединена к носу, что запрещено регламентом.

W15 это первый болид Джеймса Эллисона после возвращения на пост технического директора немецкой команды. По словам Эллисона, при создании W15 инженеры сконцентрировались на том, чтобы улучшить поведение задней части машины, так как в прошлом году она вела себя непредсказуемо. Также была проведена большая работа по снижению лобового сопротивления и над повышением скорости в поворотах.

Напомним, в минувшем сезоне Формулы-1 «Мерседес» занял второе место в Кубке конструкторов. Сезоном ранее немецкая команда была третьей. Ранее стало известно, что семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024 и станет пилотом «Феррари».