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«Феррари» выложила исправленный ролик с пит-стопом. На нём механики сработали чётко

«Феррари» выложила исправленный ролик с пит-стопом. На нём механики сработали чётко
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Команда «Феррари» в своём официальном аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter) переопубликовала проморолик, в котором запечатлён пит-стоп болида SF-24.

«Админ настолько увлёкся, что выбрал неправильный дубль», — написано в сообщении под правильным вариантом проморолика.

Вчера «Феррари» опубликовала первый вариант проморолика с пит-стопом. На том видео видно, как один из механиков, менявших левое переднее колесо, замешкался, сам пит-стоп получился не идеальным. В новой версии ролика всё прошло без сучка и задоринки.

Напомним, в Кубке конструкторов сезона-2023 итальянская команда «Феррари» заняла третье место. Первое место заняла австрийская команда «Ред Булл», а второе место занял «Мерседес».

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