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«Возможно, другая команда добилась большего прогресса». Ньюи — о соперниках «Ред Булл»

«Возможно, другая команда добилась большего прогресса». Ньюи — о соперниках «Ред Булл»
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Технический директор «Ред Булл» Эдриан Ньюи заявил, что новый болид RB20 получился удачным, но предупреждает, что, возможно, другая команда совершила ещё больший скачок в развитии.

«Мы должны продолжать усердно работать. В конце прошлого года пелотон уплотнился. Поэтому нам пришлось много работать зимой.

Судя по шейкдауну в Сильверстоуне, наша машина ведёт себя так, как мы и ожидали. Но это ещё не гарантия чего-либо. Возможно, какая-то другая команда совершила больший скачок в развитии, чем мы. Посмотрим», — приводит слова Эдриана Ньюи Soymotor.

Вчера, 15 февраля, на презентации машины RB20 руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что технический директор команды Эдриан Ньюи выглядит как университетский профессор.

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