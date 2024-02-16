«Можем стать лучшей командой в ближайшие годы». Леклер — о своей вере в «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что верит в «Скудерию» и по этой причине подписал со своей командой новый долгосрочный контракт.

«Феррари» —это как семья. Но особенно я ценю, что они были первыми, кто поверил в меня ещё до того, как я попал в Формулу-1. Они дали мне возможность стать гонщиком Формулы-1, стать гонщиком «Феррари», получить достаточно хорошую машину, чтобы завоевать первый поул, первую победу.

Но больше всего продлить контракт меня подвигло то, что я верю в команду. Иначе я бы этого не сделал. Я полностью верю в «Феррари», люблю «Феррари» и, думаю, это все понимают. Я верю, что у нас есть прекрасные шансы стать лучшей командой чемпионата уже в ближайшие годы. Вот почему я продлил контракт с «Феррари», — приводит слова Леклера RacingNews365.

В январе было объявлено, что Шарль Леклер продлил контракт с «Феррари» на несколько лет, но без подробностей. По сообщениям итальянских СМИ, новый контракт монегаска рассчитан до конца 2029 года.