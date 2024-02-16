Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Можем стать лучшей командой в ближайшие годы». Леклер — о своей вере в «Феррари»

«Можем стать лучшей командой в ближайшие годы». Леклер — о своей вере в «Феррари»
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что верит в «Скудерию» и по этой причине подписал со своей командой новый долгосрочный контракт.

«Феррари» —это как семья. Но особенно я ценю, что они были первыми, кто поверил в меня ещё до того, как я попал в Формулу-1. Они дали мне возможность стать гонщиком Формулы-1, стать гонщиком «Феррари», получить достаточно хорошую машину, чтобы завоевать первый поул, первую победу.

Но больше всего продлить контракт меня подвигло то, что я верю в команду. Иначе я бы этого не сделал. Я полностью верю в «Феррари», люблю «Феррари» и, думаю, это все понимают. Я верю, что у нас есть прекрасные шансы стать лучшей командой чемпионата уже в ближайшие годы. Вот почему я продлил контракт с «Феррари», — приводит слова Леклера RacingNews365.

В январе было объявлено, что Шарль Леклер продлил контракт с «Феррари» на несколько лет, но без подробностей. По сообщениям итальянских СМИ, новый контракт монегаска рассчитан до конца 2029 года.

Материалы по теме
Леклер поделился первыми ощущениями от работы на новом болиде
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android