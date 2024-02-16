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Sony и Honda намерены выпустить ещё два электромобиля

Sony и Honda намерены выпустить ещё два электромобиля
SHM Afeela
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Компания Sony Honda Mobility, созданная производителем электроники и одним из крупнейших автоконцернов мира, помимо анонсированного ранее электромобиля Afeela, планируют выпустить ещё два автомобиля, сообщает Nikkei Asia.

По данным журналистов, все три машины будут построены на единой платформе. Afeela, прототип которой был показан на выставке потребительской электроники CES 2024 в Лас-Вегасе, должен выйти в 2025 году.

После этого — в 2027-м — планируется выпуск кроссовера от Sony Honda Mobility, а в 2028 году или позднее появится ещё одна модель — более компактная и доступная, сообщает СМИ. Nikkei Asia отмечает, что эти автомобили должны помочь Sony Honda Mobility бросить вызов Tesla на американском рынке.

Отметим, что электромобиль Afeela от Sony и Honda будет обладать целым рядом необычных мультимедийных функций, а управлять им можно будет в том числе с помощью геймпада DualSense от PlayStation 5.

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