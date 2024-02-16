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Босс «Ред Булл» Хорнер обвиняется в рассылке сообщений сексуального характера — Telegraaf

Босс «Ред Булл» Хорнер обвиняется в рассылке сообщений сексуального характера — Telegraaf
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер обвинён в рассылке сообщений сексуального характера. Об этом сообщает De Telegraaf.

Как сообщается, к нидерландскому изданию попала переписка в WhatsApp между Хорнером и сотрудницей «Ред Булл». Она показывает, что Хорнер в течение длительного периода времени регулярно отправлял сотруднице сообщения сексуального характера.

По информации источника, руководитель «Ред Булл» делал всё возможное, чтобы скрыть дело. Пострадавшей было предложено £ 650 тыс. (приблизительно € 762 тыс.) за молчание.

Вчера, 15 февраля, «Ред Булл» последним из участников чемпионата мира показал автомобиль, на котором будет выступать в предстоящем сезоне 2024 года. Новая машина получила название RB20.

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