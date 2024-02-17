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Шварцман удивился тому, что Леклер лично измерял время прохождения кругов новым болидом

Шварцман удивился тому, что Леклер лично измерял время прохождения кругов новым болидом
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Пресс-служба итальянской команды «Феррари» опубликовала забавный видеоролик. Российско-израильский пилот, резервный гонщик «Скудерии» Роберт Шварцман удивился тому, что основной пилот команды Шарль Леклер самостоятельно измерял время прохождения кругов новым болидом во время его предсезонной обкатки на гоночной трассе Фьорано.

Шварцман удивился, что Леклер измерял время обкатки болида:

Напомним, свой новый болид «Феррари» продемонстрировал публике во вторник, 13 февраля. Автомобиль получил индекс SF-24.

Как и в 2023-м году, в Формуле-1 гоночный коллектив будут представлять монегаск Шарль Леклер и испанец Карлос Сайнс. При этом следующий сезон станет для Сайнса последним в «Скудерии». На смену ему придёт британец Льюис Хэмилтон.

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