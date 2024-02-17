Porsche из фильма «Ле-Ман» выставлена на аукцион. На ней побеждал Хельмут Марко

На аукцион Broad Arrow, который пройдёт 27 апреля в городе Коста-Меса в штате Калифорния, выставлен гоночный Porsche 908. Этот автомобиль участвовал в крупнейших гонках на выносливость и в 1970 году стал третьим в «абсолюте» «24 часов Ле-Мана», победив также в классе P 3.0. Ожидаемая стоимость лота — $ 4,75-5,75 млн.

Porsche 908/02 Spyder Фото: Porsche

Porsche 908 была представлена в 1968-м, она стала продолжением модельного ряда спорткаров 906, 910 и 907 и первой среди них получила 3-литровый двигатель. Porsche 908 выиграла «1000 км Нюрбургринга» в 1968-м и даже лидировала после победы в квалификации в «24 часах Ле-Мана» того же года, но сошла с дистанции.

Porsche 908/02 Spyder Фото: Porsche

На торги выставлен второй экземпляр этой модели — 908/02. Она построена в виде спайдера и на 100 килограммов легче первой 908-й и порой даже быстрее её. Тем не менее надёжности ей не хватало — в «12 часах Себринга» 1969 года 908/02 не добралась до финиша.

Porsche 908/02 Spyder Фото: Porsche

Звёздный час этого автомобиля наступил во время «24 часов Ле-Мана» 1970 года. На первых двух местах той гонки расположились Porsche 917 класса S 5.0, а третьими стали Хельмут Марко (ныне — советник «Ред Булл» по автоспорту) и Руди Линс на Porsche 908/02. Они также стали первыми в зачёте P 3.0, на 50 с лишним кругов опередив ближайшего преследователя.

Porsche 908/02 Spyder Фото: Porsche

После завершения спортивной карьеры этот автомобиль участвовал в съёмках фильма «Ле-Ман» Стива Маккуина. Таким образом, представленная на торгах машина это не просто спортивный автомобиль, но и настоящая веха в истории Porsche и гонок на выносливость.