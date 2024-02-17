Хорнер: инновации в RB20 основаны только на производительности

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер не согласился с тем, что новая машина австрийской команды, получившая индекс RB20, была создана с использованием концепций и решений, которые ранее присутствовали у «Мерседеса».

«Я думаю, что в машине есть отличные инновации, которые, несомненно, будут тщательно изучены в ближайшие пару недель. Это не какая-то особенная тактика, чтобы разжечь конкуренцию со своим соперником, а исключительно погоня за лучшей производительностью. Это решение основано только на производительности, чтобы улучшить время круга», – приводит слова Хорнера Motorsport.

Напомним, по итогам прошлого сезона команда «Ред Булл» завоевала Кубок конструкторов, выиграв 21 Гран-при из 22 и заработав 860 очков, более чем на 400 опередив занявший второе место в командном зачёте «Мерседес». Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл чемпионат в личном зачёте. Напарником нидерландца в 2024-м, как и в прошлом году, будет мексиканец Серхио Перес.

Сезон-2024 Формулы-1 стартует 2 марта на Ближнем Востоке. Сначала 2 марта пройдёт гонка Гран-при Бахрейна, а через неделю – Гран-при Саудовской Аравии.