«Ред Булл» планирует обновления, ещё приближающие машину к провалившейся идее «Мерседеса»

«Ред Булл» планирует приблизиться к концепции с «нулевыми» боковыми понтонами, которая использовалась в прошлых сезонах немецкой командой «Мерседес». Об этом сообщает Motorsport.

У «Мерседеса» не получилось заставить работать эту концепцию на трассе. В ходе недавней презентации «Ред Булл» продемонстрировал машину с рядом решений, похожих на старую концепцию «Мерседеса», и планирует обновления с дальнейшим развитием этих идей. Новинки могут появиться к Гран-при Японии в апреле.

Напомним, по итогам прошлого сезона команда «Ред Булл» завоевала Кубок конструкторов, выиграв 21 Гран-при из 22 и заработав 860 очков, более чем на 400 опередив занявший второе место в командном зачёте «Мерседес».

Сезон-2024 Формулы-1 стартует 2 марта на Ближнем Востоке. Сначала 2 марта пройдёт гонка Гран-при Бахрейна, а через неделю – Гран-при Саудовской Аравии.