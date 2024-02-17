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«Ред Булл» хочет принять решение по будущему Хорнера в ближайшие дни

«Ред Булл» хочет принять решение по будущему Хорнера в ближайшие дни
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«Ред Булл» планирует принять решение по будущему руководителя австрийской команды Кристиана Хорнера уже в начале следующей недели. Об этом сообщает The Times.

После того как De Telegraaf сообщил, что Хорнер обвиняется в рассылке сообщений сексуального характера сотруднице, «Ред Булл» стремится ускорить процесс. Ранее появлялась информация, что ситуация разрешится ближе к началу сезона-2024. Стартовый этап пройдёт в Бахрейне с 29 февраля по 2 марта.

Напомним, таиландские совладельцы «Ред Булл» поддерживают Кристиана Хорнера. Сообщалось, что они даже наняли юриста для независимого расследования скандала. Однако тот ушёл в отпуск, не предоставив никакого итогового отчёта. С ним не удалось связаться даже по телефону.

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