Bugatti отзывает автомобили Chiron из-за проблем с ремнями безопасности

Компания Bugatti отзывает автомобили Chiron, проданные в США, из-за проблем с сигналом ремня безопасности. Как выяснили в компании, если в салоне отстегнётся ремень безопасности, Chiron не подаст достаточно громкого звукового сигнала об этом. Это нарушение требований Национального департамента безопасности дорожного движения (NHTSA).

Под отзыв попали в общей сложности 156 Bugatti Chiron, которые были проданы на территории США. Речь идёт об автомобилях 2016–2023 годов выпуска. Известно, что в Bugatti выявили проблему в середине января 2024 года, но не сообщается, как быстро компании удастся её устранить.

Напомним, в этом году должны начаться поставки автомобиля Bugatti Mistral — первого за 13 лет родстера французской марки. Причём Mistral станет последней машиной Bugatti с двигателем W16 мощностью 1600 лошадиных сил — он был разработан ещё в 2005-м для Bugatti Veyron.