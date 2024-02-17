Maserati MC20 разорвало пополам после аварии. Водитель погиб

На шоссе 45 в районе Хьюстона 13 февраля произошло крупное ДТП с участием автомобиля Maserati MC20, который разорвало пополам после того, как он слетел с дороги и врезался в дерево.

Права на видео принадлежат Scott Engle. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Scott Engle.

Сообщается, что перед происшествием 42-летний водитель двигался по полосе для автомобилей с несколькими пассажирами, хотя был в машине один. По предварительной информации, он двигался со скоростью выше 160 км/ч. В результате аварии водитель получил несовместимые с жизнью травмы и скончался.

Maserati MC20 была представлена в 2020 году. У автомобиля 3-литровый твин-турбо двигатель V6 мощностью 630 лошадиных сил, совмещённый с роботизированной 8-ступенчатой коробкой передач. До 100 км/ч спорткар разгоняется за 2,7 секунды, а его максимальная скорость оценивается в 328 км/ч.