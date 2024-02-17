Шарль Леклер выпустил музыкальный альбом

Пилот «Феррари», монегаск Шарль Леклер, известный поклонникам Формулы-1 своим увлечением музыкой, выпустил мини-альбом под названием «Мечтатели» (Dreamers), созданный в соавторстве с французским пианистом и композитором Софьеном Памаром.

В альбом вошли четыре инструментальные композиции. Релиз доступен на всех стриминговых платформах.

«Мечтатели» вышли на всех музыкальных площадках, и это меня очень радует. Надеемся, что эти композиции понравятся вам так же, как и нам. Музыка всегда была одним из моих больших увлечений, и я в восторге от того, что могу поделиться ею с вами вместе с таким замечательным артистом и человеком», — написал Леклер в социальных сетях.

Ранее Карлос Сайнс ответил на вопрос о том, готов ли он помочь Леклеру в борьбе за титул в сезоне-2024.