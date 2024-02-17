Цунода оценил новую машину «РБ» после шейкдауна

Пилот команды «РБ» японец Юки Цунода высказался о новой машине команды, получившей название VCARB 01, после шейкдауна, который состоялся в минувший четверг, 15 февраля.

«Ощущения на трассе отличные, первый заезд на VCARB 01 прошёл гладко. Я уже почувствовал пару улучшений относительно прошлого года, это действительно большой шаг вперёд по сравнению с этим же периодом год назад. Мне также очень понравилась новая ливрея, новая команда, день выдался позитивным.

Я бы сказал, что эта машина в целом легче управляется, в ней не ощущается каких-то острых проблем или сильных сторон. Так что пока чувствую себя хорошо», — приводит слова Цуноды издание Autosport.

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