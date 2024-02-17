Воулз рассказал, как в это межсезонье изменил Логана Сарджента

Руководитель команды «Уильямс» Джеймс Воулз рассказал о том, как он повлиял на подход Логана Сарджента к гонкам и как это должно отразиться на его выступлении в сезоне-2024 Формулы-1.

«Прежде всего, я попросил его улучшить свою физическую форму. Мы с ним довольно сильно изменили его тренировочную программу вне трассы. Он стал более уверенным в себе. Так же я посоветовал ему с осторожностью подойти к первым нескольким дням за рулём болида. Следует хорошо подготовиться и не пытаться сразу добиться результата. Не надо расстраиваться, если он придёт не сразу.

Я ему доверяю, поэтому он сейчас с нами. В какой-то момент в прошлом году его машина не была идентична машине Алекса Албона. У нас был дефицит некоторых деталей, мы тогда сосредоточились на подготовке к сезону-2024. Я не хотел тратить время и ресурсы на создание новых деталей. Поэтому тогда результаты Логана были ниже, чем могли бы быть. В конце года, когда у них уже были идентичные машины, их результаты подравнялись. И я попросил его сохранить этот импульс.

Мне нужно, чтобы он не возвращался к своему прежнему подходу, когда он пытается слишком много выжать из себя и машины, а скорее подходил к делу размеренно», — приводит слова Воулза RacingNews365.