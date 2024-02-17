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Эксперт: технические изменения «Ред Булл» удивляют, они приближают к «Мерседесу»

Эксперт: технические изменения «Ред Булл» удивляют, они приближают к «Мерседесу»
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Голландский гонщик и обозреватель Том Коронель поделился впечатлениями от презентации болида RB20 команды «Ред Булл», представленного в минувший четверг, 15 февраля.

«Самым прекрасным были слова Макса, когда он сказал, что машина та же (смеётся). Верно, внешне та же, но технически определённо нет, и это можно увидеть на фотографиях, очевидно, отретушированных «Ред Булл».

Мы увидели технические и аэродинамические изменения, и они удивляют. Потому что они приближаются к концепции «Мерседеса». Вы видите, как они движутся к «Мерседесу», а «Мерседес» движется к «Ред Булл», — цитирует Коронеля Racingnews365.

Напомним, по итогам прошлого сезона команда «Ред Булл» завоевала Кубок конструкторов, выиграв 21 Гран-при из 22 и более чем на 400 очков опередив занявший второе «Мерседес». Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл чемпионат в личном зачёте, а его напарник Серхио Перес стал вице-чемпионом.

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