Карлос Сайнс назвал лучшие моменты за карьеру в «Феррари»

Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс-младший, готовящийся покинуть команду по окончании сезона-2024, вспомнил о лучших моментах в итальянском коллективе.

«Оглядываясь назад, у меня остались очень, очень хорошие воспоминания о команде. Я бы начал с первого дня пилотирования во Фьорано. Мой первый круг за «Феррари» был одним из самых эмоциональных моментов в моей карьере. Первый подиум с «Феррари», первая уикенд с «Феррари», первый поул и, конечно же, моя первая победа в Сингапуре.

На пути было много замечательных моментов с людьми из команды. У меня в паддоке немало хороших друзей. Много великолепных инженеров, замечательных механиков и менеджеров различного уровня. Впереди ещё один год, и, надеюсь, что хорошие воспоминания ещё появятся», — цитирует Сайнса Racingnews365.