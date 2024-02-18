The Times: Ферстаппен не готов поддержать Хорнера, это может повлиять на ситуацию

Издание The Times со ссылкой на свои источники сообщает, что расследование в отношении Кристиана Хорнера может быть завершено уже на следующей неделе.

В «Ред Булл» пытаются ускорить процесс расследования, чтобы наконец положить конец неопределённости, оказывающей влияние на процесс подготовки команды к сезону, а также бросающей тень на репутацию всего концерна.

При этом там же отмечается, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не готов оказывать поддержку своему руководителю и этот фактор может повлиять на ситуацию.

На состоявшейся в четверг презентации новой машины «Ред Булл» Кристиан Хорнер отверг все обвинения. Макс Ферстаппен, в свою очередь, там же заявил, что между ним, его семьёй и Хорнером всё как всегда.

Сообщается, что расследование, проводимое независимым юристом, может продолжаться и после вердикта материнской компании «Ред Булл».