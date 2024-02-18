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«Я обязательно помогу Шарлю, если будет нужно». Сайнс — о командной тактике «Феррари»

«Я обязательно помогу Шарлю, если будет нужно». Сайнс — о командной тактике «Феррари»
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Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс заявил, что готов в предстоящем сезоне помогать своему напарнику по команде Шарлю Леклеру, если тот будет бороться за титул. При этом испанец ожидает того же от монегаска.

«Конечно. Я всегда был и буду командным игроком, так было в каждой команде, в которой я выступал в Формуле-1. Думаю, я был отличным командным игроком. В этом смысле я всегда был образцовым гонщиком для любой команды. И да, я обязательно помогу Шарлю, если понадобится. И ожидаю, что Шарль поможет мне, если я буду бороться за титул», — приводит слова Сайнса Motorsport Week.

Этот сезон будет последним для Карлоса Сайнса в «Феррари». В 2025 году его место займёт Льюис Хэмилтон. У самого Сайнса пока нет контракта на 2025 год.

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