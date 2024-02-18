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Серхио Перес: очень важно понять, что у нас пошло не так в прошлом году

Серхио Перес: очень важно понять, что у нас пошло не так в прошлом году
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес заявил, что вступает в сезон-2024 Формулы-1 совершенно свежим и осознавшим причины своих прошлогодних проблем.

«Сейчас я чувствую себя совершенно свежим. В межсезонье очень важно было понять, что пошло не так в прошлом году, важно извлекать уроки из своих ошибок. И, я думаю, мы многое поняли. Это мой четвёртый год с «Ред Булл», и мы надеемся, что проведём предстоящий чемпионат на своём лучшем уровне», — приводит слова Переса Soymotor.

В прошлом сезоне мексиканец Серхио Перес занял второе место в личном зачёте чемпионата, при этом уступил без малого триста очков своему напарнику по «Ред Булл» Максу Ферстаппену. В первой части чемпионата Перес был близок к Ферстаппену, но затем его результаты пошли на спад.

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