«Так лучше, но они мне всё равно не нравятся». Ферстаппен — о новом формате спринтов

Пилот «Ред Булл», действующий чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен позитивно оценил изменения в формате спринтерских гонок, но сами спринты ему по прежнему не нравятся.

«После изменений формат спринтов выглядит логичнее. После ослабления режима закрытого парка командам будет легче подбирать правильные настройки болида по ходу гоночного уикенда. В этом плане стало немного лучше. Иногда можно было ошибиться с настройками, и твой гоночный уикенд шёл насмарку, так как вносить изменения было нельзя. Так что это полезные изменения. С другой стороны, такие гонки и даже победы в них всё равно не приносят мне особого удовольствия», — приводит слова Ферстаппена Race Fans.

Ранее пилот «Феррари» Карлос Сайнс позитивно оценил изменения в формате спринтерских гонок, отметив, что хотел бы ещё больших перемен.