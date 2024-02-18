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Окон хотел бы выступить в Ле-Мане по ходу сезона Формулы-1

Окон хотел бы выступить в Ле-Мане по ходу сезона Формулы-1
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Французский пилот «Альпин» Эстебан Окон заявил, что хотел бы принять участие в легендарной 24-часовой гонке в Ле-Мане, даже если это произойдёт по ходу его сезона Формулы-1.

«Я всегда на 2000% сосредоточен на Формуле-1, но я думаю, что, как только один действующий гонщик Формулы-1 выйдет на старт Ле-Мана, многие последуют его примеру. Я жду этого момента, и посмотрим, что будет», — приводит слова Окона RacingNews365.

Ранее пилот «Феррари» Шарль Леклер тоже заявлял, что хотел бы участвовать в Ле-Мане, если бы команда дала ему такую возможность. Но в этом году ни один из пилотов нынешнего пелотона не будет выступать в Ле-Мане. Из бывших пилотов Формулы-1 там будут представлены Антонио Джовинацци, Мик Шумахер и Ник де Врис.

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