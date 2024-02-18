«Феррари» представила новую ливрею гиперкара 499P для WEC

«Феррари» представила новую ливрею гиперкара 499P, на котором команда AF Corse выступит в чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC) в 2024 году.

Дизайн модели приурочили к 126-летию со дня рождения Энцо Феррари, жёлтый цвет является отсылкой к городу Модена, где родился легендарный итальянский конструктор. Оттенок красного цвета соответствует тому, в который был раскрашен болид чемпиона Формулы-1 финна Кими Райкконена в 2007 году, когда он завоевал титул, а «Феррари» выиграла Кубок конструкторов.

Права на видео принадлежат «Феррари». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Ферарри»

Напомним, «Пролог» чемпионата WEC пройдёт 24-25 февраля на Международном автодроме Лосаил в Дохе (Катар), после чего, там же, с 29 февраля по 2 марта, пройдёт гонка «1812 км Катара».