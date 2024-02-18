Формула-1 выступила с заявлением по поводу дела о Кристиане Хорнере

Формула-1 дала комментарий по поводу расследования в деле о руководителе «Ред Булл» Кристиане Хорнере.

«Мы отметили, что «Ред Булл» инициировал независимое расследование внутренних обвинений в Red Bull Racing.

Мы надеемся, что вопрос будет прояснен при первой же возможности, после справедливого и тщательного процесса. В данный момент мы не будем давать дальнейших комментариев», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что к нидерландскому изданию De Telegraaf попала переписка в WhatsApp между Хорнером и сотрудницей «Ред Булл». Она показывает, что Хорнер в течение длительного периода времени регулярно отправлял сотруднице сообщения сексуального характера.

По информации источника, руководитель «Ред Булл» делал всё возможное, чтобы скрыть дело. Пострадавшей было предложено £ 650 тыс. (приблизительно € 762 тыс.) за молчание.