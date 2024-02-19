Компания, обещавшая передовой 1300-сильный электросуперкар, остановила производство

Китайская компания Human Horizons Technology, известная в том числе премиальными электромобилями HiPhi, остановила производство, сообщает CnEVpost. Решение принято в связи с финансовыми проблемами компании. В данный момент остановка рассчитана на шесть месяцев, однако в итоге это может быть лишь первым шагом к банкротству компании.

Слухи о проблемах у Human Horizons появились ещё в январе — уже тогда сообщалось, что компания остановила работу над новыми машинами, однако её представители всё отрицали. Затем, в начале февраля, сотрудников фирмы отправили на удалённую работу, а вскоре объявили, что им выплатят зарплату лишь до 18 февраля включительно. В этот же день, сообщает китайская пресса, в офисе в Шанхае было принято решение об остановке производства на полгода.

Компания Human Horizons была основана в 2017 году, а её первый автомобиль — HiPhi X — появился в 2020-м. В то же время самым успешным продуктом Human Horizons стал электроседан HiPhi Z, ставший конкурентом Porsche Taycan и Tesla Model S. Автомобили HiPhi отличались инновационным дизайном и передовыми технологиями, а в ноябре прошлого года компания анонсировала HiPhi A — электросуперкар мощностью 1305 лошадиных сил должен был разгоняться до 100 км/ч за две секунды.