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Экс-пилот Ф-1: очевидно, Хэмилтону дали гарантии в «Феррари»

Экс-пилот Ф-1: очевидно, Хэмилтону дали гарантии в «Феррари»
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Бывший пилот Формулы-1 британец Пол ди Реста прокомментировал новость о переходе семикратного чемпиона мира соотечественника Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в «Феррари» по окончании сезона-2024.

«Я предполагал, что в определённый момент Льюис решится на это. Хотя это большой шаг для пилота, добившегося успеха в Формуле-1 исключительно на машинах с двигателями «Мерседеса».

Очевидно, Льюиса в чём-то убедили, ему дали гарантии, дали причину решиться на это. Это отличная новость для автоспорта. Это будет шаг вперёд, если он завоюет ещё один титул «Феррари», венцом его невероятной карьеры», — приводит слова ди Ресты Sport.de.

По информации медиа, совокупные доходы британца в «Феррари» вырастут до $ 100 млн в год. Отметим, что на момент перехода в итальянскую команду Хэмилтону исполнится 40 лет.

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