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Хорнер ответил, посетит ли первую гонку нового сезона Ф-1 на фоне скандала

Хорнер ответил, посетит ли первую гонку нового сезона Ф-1 на фоне скандала
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что планирует посетить первую гонку нового сезона Формулы-1.

«Да, я буду в Бахрейне. Процесс идёт в фоновом режиме. Очевидно, что у нас есть повседневные обязанности, которыми нужно заниматься, готовясь к предстоящему сезону. У меня очень заботливая семья, очень заботливая жена. Я чувствую поддержку со стороны бизнеса и наших партнёров. А поддержка со стороны индустрии просто ошеломляющая», — приводит слова Хорнера Yahoo Sports.

Первый этап Формулы-1, Гран-при Бахрейна, состоится с 29 февраля по 2 марта.

В настоящий момент «Ред Булл» проводит расследование в отношении Хорнера. Сообщалось, что Кристиан допустил «компрометирующее поведение» по отношению к одному из сотрудников компании. Сам руководитель команды обвинения отрицает.

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