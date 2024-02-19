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Штайнер категорично высказался о перспективах «Хааса» после ухода из команды

Штайнер категорично высказался о перспективах «Хааса» после ухода из команды
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Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался об увольнении из американской команды. По мнению Штайнера, если гоночный коллектив не поменяет выбранное направление, то не добьётся приемлемого результата.

«Я этого не понимаю, но Джин Хаас может делать что хочет. Я принимаю это. Я уважаю это. Сам бы я никогда так не поступил. Но такова моя позиция, потому что я считаю, что это путь в никуда. Однако, в конце концов, я должен уважать, что команда принадлежит ему, а не мне. Кто я такой, чтобы указывать ему, что делать? Он может поступать как хочет, а я буду делать, что хочу я. Всё так просто. Такова жизнь, и я могу жить со своим выбором», — приводит слова Штайнера издание Racingnews365.

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