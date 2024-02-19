«Я готов». 39-летний Льюис Хэмилтон показал актуальную физическую форму

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежим фото. Британский гонщик продемонстрировал нынешние физические кондиции.

«Я готов», — подписал фотографию Льюис.

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

В настоящий момент Хэмилтону 39 лет. Льюис будет выступать в составе «Мерседеса» ещё один сезон, после чего присоединится к итальянской команде «Феррари». Ранее сообщалось, что при переговорах с Льюисом «Феррари» продемонстрировала уверенность, что находится на правильном пути и в 2026 году, когда будут введены новые правила, сможет всерьёз побороться за титул. Кроме того, говорилось, что совокупные доходы британца в «Скудерии» вырастут до $ 100 млн в год.