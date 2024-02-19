Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Я создал эту команду». Кристиан Хорнер ответил на вопрос про отставку из «Ред Булл»

«Я создал эту команду». Кристиан Хорнер ответил на вопрос про отставку из «Ред Булл»
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер признался, что не думает об уходе из австрийской команды. В настоящий момент в его отношении проводится расследование. Занимается им сам австрийский гоночный коллектив. Хорнера обвиняют в компрометирующем поведении по отношению к одному из сотрудников компании.

«Думал ли я об отставке? Вовсе нет. Я полностью предан делу. Я создал эту команду. Я убедил людей приходить сюда. Я был здесь с самого начала. За это время были взлёты и падения. Мы выиграли 113 гонок. Выиграли семь титулов в зачёте пилотов. За 19 сезонов мы выиграли шесть Кубков конструкторов, и это будет отражено в учебниках истории. Сейчас я сосредоточен на будущем команды», — приводит слова Хорнера Yahoo Sports.

Материалы по теме
Хорнер ответил, посетит ли первую гонку нового сезона Ф-1 на фоне скандала
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android