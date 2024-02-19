В Китае автомобиль научили отряхиваться от снега

Компания Nio продемонстрировала видеоролик, на котором её новый электроседан ET9 самостоятельно отряхивается от снега. На записи продемонстрирована работа усовершенствованной пневматической подвески SkyRide Tianxing Chassis System — автомобиль совершает поперечные колебания и тем самым избавляется от снега.

Права на видео принадлежат Nio.

Напомним, Nio ET9 представили в конце декабря 2023 года. Тогда на презентации в Сиане исполнительный директор марки Уильям Ли заявил, что новинка станет конкурентом Mercedes-Maybach S-класса, BMW седьмой серии и Porsche Panamera.

Презентация Nio ET9 Фото: Nio

ET9 отличается новаторским дизайном, а также продвинутыми технологиями — в его конструкции применены 525 патентов Nio. Совокупная мощность автомобиля составляет 700 лошадиных сил, а запас хода на одном заряде батарей оценивается в 720 километров.