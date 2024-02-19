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В Китае автомобиль научили отряхиваться от снега

В Китае автомобиль научили отряхиваться от снега
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Компания Nio продемонстрировала видеоролик, на котором её новый электроседан ET9 самостоятельно отряхивается от снега. На записи продемонстрирована работа усовершенствованной пневматической подвески SkyRide Tianxing Chassis System — автомобиль совершает поперечные колебания и тем самым избавляется от снега.

Права на видео принадлежат Nio.

Напомним, Nio ET9 представили в конце декабря 2023 года. Тогда на презентации в Сиане исполнительный директор марки Уильям Ли заявил, что новинка станет конкурентом Mercedes-Maybach S-класса, BMW седьмой серии и Porsche Panamera.

Презентация Nio ET9

Презентация Nio ET9

Фото: Nio

ET9 отличается новаторским дизайном, а также продвинутыми технологиями — в его конструкции применены 525 патентов Nio. Совокупная мощность автомобиля составляет 700 лошадиных сил, а запас хода на одном заряде батарей оценивается в 720 километров.

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