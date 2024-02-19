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Ферстаппен: мне не нужно никого мотивировать в «Ред Булл»

Ферстаппен: мне не нужно никого мотивировать в «Ред Булл»
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Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен высказался о своих отношениях с командой.

«Очевидно, важно держать команду сплочённо в момент успеха. Но мне не нужно никого мотивировать. Они уже мотивированы. Очевидно, я ожидаю от них полной отдачи, как и ожидаю полной отдачи от себя. Вот как это работает. У нас очень здоровые отношения со всеми. Каждый знает, что меня беспокоит во время уикенда.

Мои отношения с Джанпьеро Ламбьязе? Когда я начинал, мне было 18 лет. Сейчас мне 26. Вы растёте, и отношения со всеми также растут. Вы проводите много времени вместе, а это опыт. И даже нечто большее. Отношения между гонщиком и инженером невероятно важны», — приводит слова Ферстаппена Motorsport-Magazin.

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