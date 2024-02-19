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Вольф: «Мерседес» ненавидит проигрывать, и это нами движет

Вольф: «Мерседес» ненавидит проигрывать, и это нами движет
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Глава «Мерседеса» Тото Вольф высказался о мотивации команды вернуться на лидирующие позиции в преддверии сезона-2024.

«Когда вы падаете, то поднимаетесь. И это то, чему я научился за последние три года, и речь идёт о способности учиться, когда не достигаешь поставленных целей. Это ключ к долгосрочному успеху.

Мы ненавидим проигрывать, и это движет нами. Хотя это не означает, что мы не получаем удовольствия и стоящей перед нами задачи, работы над проблемами и командной работы. Это часть развития», — приводит слова Вольфа официальный сайт Формулы-1.

Напомним, в минувшем сезоне «Мерседес» стал вторым в Кубке конструкторов. Льюис Хэмилтон завершил сезон на третьем месте, Джордж Расселл занял восьмое место.

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