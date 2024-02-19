Ферстаппен: Эдриана Ньюи нельзя заменить, он единственный в своём роде

Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен высказался о легендарном инженере команды британце Эдриане Ньюи.

«У Эдриана столько опыта и знаний. Как о прошлом, так и о настоящем. С ним можно говорить в гоночном стиле. Однако мы должны отдавать должное и всем остальным, потому что не только Эдриан, но и вся инженерная группа вокруг него проделывает невероятную работу.

Никто не будет таким же, как Эдриан. И это самое замечательное, каждый индивидуален и добивается успеха по-своему. Вы не можете заменить Эдриана, потому что он единственный в своём роде. Но приятно видеть новые таланты, с которыми он работает уже долгое время. И приятно видеть, как эти таланты идут своим путём», — приводит слова Ферстаппена Motorsport-Magazin.