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В Лас-Вегасе пройдут слушания касательно проведения Гран-при Формулы-1

В Лас-Вегасе пройдут слушания касательно проведения Гран-при Формулы-1
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В Лас-Вегасе (США) пройдут слушания о дальнейшем проведении Гран-при Формулы-1.

Так, Тик Сегерблом, комиссар округа Кларк, заявил, что руководство региона не заключало контракт с гоночной серией, создав противоречие со словами председателя правительства Джеймса Гибсона, который ранее сообщал о наличии трёхлетнего соглашения. Вопрос также будет вынесен на обсуждение по причине недовольства местных жителей.

Напомним, Гран-при Лас-Вегаса прошёл с 16 по 18 ноября 2023 года. Победителем исторического этапа стал трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен.

В предстоящем сезоне Гран-при в «городе грехов» запланирован с 21 по 24 ноября. Он станет 22-м в календаре из 24 гонок.

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