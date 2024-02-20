В аварии под финиш «500 миль Дайтоны» поучаствовало более половины пелотона

Пилот команды «Хендрик» Уильям Байрон выиграл «500 миль Дайтоны» — самую престижную гонку NASCAR Cup Series, традиционно открывающую регулярный сезон. Для Байрона эта победа стала одиннадцатой в карьере, но в «пятисотке» Уильям прежде не побеждал. Отметим, что гонка произошла с тремя крупными авариями — и в одной из них поучаствовало более половины пилотов.

Первые жёлтые флаги появились уже на четвёртом круге гонки: после толчка от Брэда Кезеловски автомобиль Джона Хантера Немечека с верхней траектории бросило поперёк трассы, он выбил Харрисона Бёртона и Карсона Косевара, после чего в завал угодили ещё четверо пилотов.

Права на видео принадлежат NASCAR. Посмотреть видео полностью можно на официальном YouTube-канале NASCAR.

В дальнейшем почти вся гонка проходила без инцидентов, но за девять кругов до финиша произошёл ещё один завал — и в него угодили сразу несколько претендентов на победу. Уильям Байрон, сражавшийся в топ-5, потерял контроль над машиной и зацепил одного из лидеров — Брэда Кезеловски. «Форд» последнего мгновенно развернуло, бросило поперёк пелотона. В итоге в аварии поучаствовали более 20 гонщиков, включая претендовавших на победу Джоуи Логано, Денни Хэмлин и Мартин Труэкс-младший.

Права на видео принадлежат NASCAR. Посмотреть видео полностью можно на официальном YouTube-канале NASCAR.

Байрон же продолжил гонку, рестартовал из первого ряда и смог удержаться впереди Росса Честейна. Тот попытался провести атаку на последнем круге, однако столкнулся с Остином Синдриком, что спровоцировало ещё один завал, а гонка в конце концов закончилась в режиме зелёных флагов.

Второе место занял партнёр Байрона по команде Алекс Боуман, а команда «Хендрик» таким образом отпраздновала победный дубль. Третьим стал Кристофер Белл из команды «Джо Гиббс», а следом за ним расположились Кори Ладжой, Эй-Джей Оллмендингер и Бубба Уоллас.

NASCAR Cup Series. «500 миль Дайтоны» (топ-10):

1. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 200 кругов.

2. Алекс Боуман (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +0,006 сек.

3. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +1,390.

4. Кори Ладжой (Spire Motorsports / «Шевроле») +2,511.

5. Эй-Джей Оллмендингер (Kaulig Racing / «Шевроле») +2,615.

6. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») +2,643.

7. Джон Хантер Немечек (Legacy Motor Club / «Тойота») +3,416.

8. Чейз Бриско (Stewart-Haas Racing / «Форд») +3,748.

9. Эрик Джонс (Legacy Motor Club / «Тойота») +4,478.

10. Ноа Грэгсон (Stewart-Haas Racing / «Форд») +4,711.

Борьба за места в топ-16:

1. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — победа в «Дайтоне-500».

2. Алекс Боуман (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 50 очков.

3. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 44.

4. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 42.

5. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») — 38.

6. Джон Хантер Немечек (Legacy Motor Club / «Тойота») — 37.

7. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 37.

8. Кайл Буш (Richard Childress Racing / «Шевроле») — 37.

9. Эрик Джонс (Legacy Motor Club / «Тойота») — 34.

10. Кори Ладжой (Spire Motorsports / «Шевроле») — 33.

11. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд») — 33.

12. Чейз Бриско (Stewart-Haas Racing / «Форд») — 31.

13. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 30.

14. Зейн Смит (Spire Motorsports / «Шевроле») — 29.

15. Ноа Грэгсон (Stewart-Haas Racing / «Форд») — 27.

16. Мартин Труэкс-младший (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 24.

Второй этап NASCAR Cup Series сезона-2024 — гонка Ambetter Health 400 — пройдёт на овале «Атланта Мотор Спидвей» в городе Хэмптон, штат Джорджия, 25 февраля.