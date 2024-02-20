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Вассёр назвал причины решения «Феррари» подписать контракт с Хэмилтоном

Вассёр назвал причины решения «Феррари» подписать контракт с Хэмилтоном
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о решении подписать контракт с британским гонщиком Льюисом Хэмилтоном. К «Скудерии» он присоединится в 2025 году.

«Я думаю, решение перебраться в «Феррари» можно назвать естественным шагом со стороны Хэмилтона. Он был частью семьи «Макларена», а затем – семьи «Мерседеса». Но я думаю, у него всегда была идея, что круг должен замкнуться. Он должен был приехать в Маранелло. Кроме того, я считаю, что для нас имело смысл взять гонщика с таким опытом и таким достойным уважения послужным списком. Я считаю логичным, что такой чемпион, как он, может стать ориентиром для развития команды в будущем», — приводит слова Вассёра FormulaPassion со ссылкой на Sky Sport.

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