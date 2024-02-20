Макс Ферстаппен назвал 2 изменения, которые произошли с ним за 4 года

Пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался об изменения, произошедших с ним за четырёхлетний период. По словам голландского гонщика, он стал спокойнее и опытнее.

«Если я посмотрю на себя образца четырёхлетней давности, то скажу, что сейчас я стал немного более спокоен и опытен. И в некоторых ситуациях это может иметь значение. Вероятно, победа в чемпионатах тоже пошла на пользу», — приводит слова Ферстаппена PlanetF1.

Напомним, Ферстаппен стал победителем сезона Формулы-1 2023 года. Чемпионский титул он завоевал досрочно. Макс его добыл по итогам катарского спринта. Трофей в Катаре стал для Ферстаппена третьим подряд в «Королевских гонках». Сезоном ранее Макс также досрочно оформил чемпионство.