Экс-стратег Ф-1 считает, что «Ред Булл» мог показать ненастоящую версию нового болида

Бывший стратег различных команд Формулы-1, а ныне корреспондент Sky Sports Берни Коллинз высказал предположение о том, что «Ред Булл» на своей презентации мог показать не ту версию болида, с которой команда будет выступать в сезоне-2024.

В болид австрийской команды были внедрены боковые воздухозаборники в стиле «Мерседеса», которые немецкая команда использовала в прошлом сезоне, но отказалась от них на машине 2024 года. Кожух двигателя также содержит черты дизайна, который использовал «Мерседес» в прошлом году — с длинными «водостоками» системы охлаждения.

«Возможно, годы работы в Формуле-1 сделали из меня скептика. Давайте просто посмотрим на машину, которая выйдет на старт в первый день в Бахрейне, потому что я не уверен, что это будет та самая машина, которую команда показала на презентации. Возможно, это была просто шутка», — приводит слова Коллинз PlanetF1.