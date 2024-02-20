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Марко высказался о новой концепции понтонов «Ред Булл», повторяющей идеи «Мерседеса»

Марко высказался о новой концепции понтонов «Ред Булл», повторяющей идеи «Мерседеса»
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко дал комментарий по поводу решения команды использовать концепцию боковых понтонов, схожую с той, что использовал немецкий гоночный коллектив «Мерседес».

«Это больше, чем эволюция. Это маленькая революция. Решение было не такое экстремальное, как у «Мерседеса» ранее, но мы двигались в том же направлении. В симуляторе и аэродинамической трубе всё работало очень хорошо. Но, конечно, стоит помнить, что и в «Мерседесе» раньше были убеждены в правильности своей концепции. На практике это не сработало. Посмотрим, сможем ли мы успешно реализовать это решение или, скажем так, аналогичное решение», — приводит слова Марко Motorsport Total со ссылкой на ServusTV.

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