В США на аукцион выставлена «Волга» 1976 года. Ожидаемая цена — около 3 млн рублей

На аукцион Gooding & Company, который пройдёт на острове Амелия в штате Флорида с 29 февраля по 1 марта, выставлен автомобиль ГАЗ-24 «Волга», построенный в СССР в 1976 году. Лот будет торговаться без резервной цены, а его ожидаемая стоимость составляет $ 20-30 тыс. (1,8-2,8 млн рублей).

ГАЗ-24 «Волга» 1976 года Фото: goodingco.com

Сообщается, что представленный на торги автомобиль — «флагманский люксовый седан СССР». Также организаторы аукциона отмечают, что ранняя история владения этой «Волгой» неизвестна, однако продавец может предоставить штрафные квитанции о нарушении правил дорожного движения, что подтверждает советское происхождение машины.

ГАЗ-24 «Волга» 1976 года Фото: goodingco.com

«Этот автомобиль с изящными пропорциями — захватывающий образец истории советского автомобилестроения, который редко можно увидеть в США», — заключает релиз Gooding & Company.

ГАЗ-24 «Волга» 1976 года Фото: goodingco.com

ГАЗ-24 «Волга» впервые был выпущен в 1968 году и оставался на конвейере до 1986-го, к которому автомобиль сменила его более новая версия — ГАЗ-3102. В данный момент в России планируют возродить автомобили «Волга» в ином облике.

ГАЗ-24 «Волга» 1976 года Фото: goodingco.com

Добавим также, что среди других лотов аукциона выделяются редкая Ferrari 500 Mondial Series I Spider 1954 года, а также гоночный Porsche RS 61, созданный в 1961-м для гонок на выносливость и соревнований по подъёму на холм. Устроители торгов надеются выручить по $ 5 млн за каждый из этих автомобилей.